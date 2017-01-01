«Дніпро» та «Ворскла» здобули перші перемоги в стартових матчах другого етапу Прем'єр-ліги

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В Дніпрі та Полтаві відбулися перші матчі другого етапу українського чемпіонату

У Дніпрі відбувся стартовий матч другого етапу чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (23-й) тур, у якому «Дніпро» обіграв «Зірку» з Кропивницького,.

Матч завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол господарі поля забили на 32-й хвилині. Влад з лівого флангу зробив передачу за спини захисників на лінію воротарського майданчика і Дмитро Нагієв, який увірвався в зону, завдав точний удар. На 80-й хвилині гравець «Дніпра» Олег Кожушко отримав червону картку. Гравець в боротьбі ногою відмахнувся від суперника і арбітр залишив господарів поля в меншості.

Втім, гості не змогли скористатися чисельною перевагою і зрівняти рахунок.

В іншому матчі в шестірці за виживання у Полтаві місцева «Ворскла» перемогла луцьку «Волинь» - рахунокм 2:0

Полтавчани забили по голу в кожному таймі. На 34-й хвилині рахунок відкрив В'ячеслав Шарпар. Після ідеальної передачі від Мякушка Шарпар по центру, вийшов один на один з воротарем, обіграв Кичака і закотив м'яч у порожні ворота.

А після перерви гольовий момент стався на 62-й хвилині, коли гол забив Дмитро Хльобас. Другий результативний пас у цьому матчі віддав Мякушко, який по центру вивів Хльобаса один на один, і той, не входячи у штрафний майданчик, пробив повз ворота Кичака.







Джерело: УНІАН