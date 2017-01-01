«Дніпро» залишили відразу 7 гравців
- Сьогодні, 20:49
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ФК «Дніпро» розпрощався відразу з сімома гравцями команди
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Команду залишили Сергій Назаренко, Сергій Політило, Олександр Васильєв, Андерсон Піко, Євген Бохашвілі, Дениса Шеліхов та Ігор Варцаба.
У всіх вищеназваних гравців закінчилися контракти. Сторони вирішили їх не продовжувати, гравці отримали статус вільних агентів.
Сам «Дніпро» вже вийшов з відпустки. 15 січня команда вирушає на збір до Туреччини. На цей період у дніпрян заплановано п'ять спарингів.