«Дніпро» залишили відразу 7 гравців

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ФК «Дніпро» розпрощався відразу з сімома гравцями команди

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Команду залишили Сергій Назаренко, Сергій Політило, Олександр Васильєв, Андерсон Піко, Євген Бохашвілі, Дениса Шеліхов та Ігор Варцаба.

У всіх вищеназваних гравців закінчилися контракти. Сторони вирішили їх не продовжувати, гравці отримали статус вільних агентів.

Сам «Дніпро» вже вийшов з відпустки. 15 січня команда вирушає на збір до Туреччини. На цей період у дніпрян заплановано п'ять спарингів.