  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Дніпро» залишили відразу 7 гравців

    • Сьогодні, 20:49
    • Розсилка

    ФК «Дніпро» розпрощався відразу з сімома гравцями команди

    Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

    Команду залишили Сергій Назаренко, Сергій Політило, Олександр Васильєв, Андерсон Піко, Євген Бохашвілі, Дениса Шеліхов та Ігор Варцаба.

    У всіх вищеназваних гравців закінчилися контракти. Сторони вирішили їх не продовжувати, гравці отримали статус вільних агентів.

    Сам «Дніпро» вже вийшов з відпустки. 15 січня команда вирушає на збір до Туреччини. На цей період у дніпрян заплановано п'ять спарингів.

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ