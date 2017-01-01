До наступного поєдинку Усика готує канадський тренер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чемпіон світу у важкій вазі за версією WBO Олександр Усик готується до поєдинку проти американця Майкла Хантера під керівництвом канадця Расса Анбера

Про це розповів менеджер українського боксера Егіс Клімас.

«Розлучитися з Джеймсом Алі Баширом - в основному це було рішення Усика. Після останнього бою він не був радий тому, як пройшов останній тренувальний табір, і я знав це. Ми домовилися, що поговоримо про це після бою. Бій закінчився, і їх шляхи розійшлися. Усик сказав, що повернеться в Україну, і внесе деякі зміни, а я допоміг йому в цьому настільки, наскільки міг.

Зараз він тренується з Рассом Анбером. Анатолій Ломаченко не тренує його, хоч всі так думають. Його тренує Расс Анбер. Анатолій Ломаченко допомагає Усіку в деяких напрямках, але його головний тренер - Расс Анбер», - цитує Клімаса Boxingtalk.com.

Відзначимо, що Анбер раніше працював секундантом в командах Василя Ломаченка і Деонтея Уайлдера, а також тренував екс-чемпіона світу в середній вазі Давида Лем'є. Канадець відомий не тільки як тренер, але і як аналітик і телеведучий.

Джерело: Вголос