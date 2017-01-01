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    Долгополов і Марченко поліпшили позиції в рейтингу ATP

    • Сьогодні, 14:01
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    Екс-найкращий тенісист України Стаховський наближається до першої сотні рейтингу

    Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) у понеділок, 13 лютого, опублікувала оновлений рейтинг кращих тенісистів світу.

    У першій сотні світового рейтингу два українські тенісисти і обидва зміцнили свої позиції, піднявшись на один пункт кожен. Тепер Олександр Долгополов займає 66-е місце, а Ілля Марченко  90-е.

    У другій сотні рейтингу Сергій Стаховський  також піднявся на одну позицію і розташувався на 107-му місці.

    У Топ-10 світового рейтингу відбулася одна перестановка. Швейцарець Роджер Федерер змістив з дев'ятого місця француза Гаеля Монфіса. Лідирує британець Енді Маррей з відривом від серба Новака Джоковича в 1715 очок.

    Джерело: segodnya.ua
    теніс рейтинг
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