Долгополов і Марченко поліпшили позиції в рейтингу ATP



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екс-найкращий тенісист України Стаховський наближається до першої сотні рейтингу

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) у понеділок, 13 лютого, опублікувала оновлений рейтинг кращих тенісистів світу.

У першій сотні світового рейтингу два українські тенісисти і обидва зміцнили свої позиції, піднявшись на один пункт кожен. Тепер Олександр Долгополов займає 66-е місце, а Ілля Марченко 90-е.

У другій сотні рейтингу Сергій Стаховський також піднявся на одну позицію і розташувався на 107-му місці.

У Топ-10 світового рейтингу відбулася одна перестановка. Швейцарець Роджер Федерер змістив з дев'ятого місця француза Гаеля Монфіса. Лідирує британець Енді Маррей з відривом від серба Новака Джоковича в 1715 очок.