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    Долгополов не зміг дограти матч на турнірі в Ріо-де-Жанейро

    • Сьогодні, 13:51
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    Українець знявся з матчу у вирішальній партії за мінімальної переваги на користь суперника

    Український тенісист Олександр Долгополов  завершив свої виступи на турнірі ATP-500 в Ріо-де-Жанейро, Бразилія.

    У чвертьфіналі киянин зустрічався з четвертим сіяним - Пабло Кареньо-Буста з Іспанії.

    Перші дві партії завершилися на тайбрейках. Перший виграв іспанець 7: 4, другий - українець 7: 2.

    У вирішальній партії за рахунку 1: 0 на користь Кареньо-Бусто киянин прийняв рішення про припинення боротьби.

    Нагадаємо, минулого тижня перша ракетка України виграв турнір в Буенос-Айресі і повернувся в топ-50 рейтингу АТР.

    Джерело: segodnya.ua
    теніс Олександр Долгополов
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