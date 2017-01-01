Долгополов не зміг дограти матч на турнірі в Ріо-де-Жанейро

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Українець знявся з матчу у вирішальній партії за мінімальної переваги на користь суперника

Український тенісист Олександр Долгополов завершив свої виступи на турнірі ATP-500 в Ріо-де-Жанейро, Бразилія.

У чвертьфіналі киянин зустрічався з четвертим сіяним - Пабло Кареньо-Буста з Іспанії.

Перші дві партії завершилися на тайбрейках. Перший виграв іспанець 7: 4, другий - українець 7: 2.

У вирішальній партії за рахунку 1: 0 на користь Кареньо-Бусто киянин прийняв рішення про припинення боротьби.

Нагадаємо, минулого тижня перша ракетка України виграв турнір в Буенос-Айресі і повернувся в топ-50 рейтингу АТР.