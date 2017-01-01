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    Долгополов вийшов до чвертьфіналу тенісного турніру в Аргентині

    • Сьогодні, 16:30
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    Укаринец обіграв в 1/8 фіналу другого сіяного Куеваса

    У Буенос-Айресі відбувся матч 1/8 фіналу тенісного турніру Argentina Open серії ATP World Tour 250, де українець Олександр Долгополов обіграв уругвайського тенісистка Пабло Куеваса, повідомляє Великий теніс України. Матч завершився з рахунком 6:3, 7:6(4).

    Один брейк у стартовому сеті дозволив українцю записати в свій актив першу партію. Без брейків суперники дійшли до тайбрейка у другій партії, де Долгополов виграв шість очок поспіль, поступаючись 1-4. У чвертьфіналі наш тенісист зустрінеться з Геральдом Мельцером (Австрія), який обіграв Гвідо Андреоцци (Аргентина) з "дзеркальним" рахунком - 7:6 (4), 6:3.

    Турнір в Аргентині (призовий фонд - $546,680 тис.) проходить з 11 по 19 лютого.


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