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    Українець Долгополов без проблем вийшов до другого раунду Ролан Гаррос

    • Сьогодні, 15:42
    • Розсилка

    Український тенісист в трьох сетах обіграв Берлока

    Перша ракетка України Олександр Долгополов з перемоги стартував на Ролан Гаррос. У поєдинку першого кола українець упевнено в трьох сетах обіграв аргентинця Карлоса Берлока – 7:5, 6:3, 6:4.

    У другому раунді Долгополов зустрінеться з переможцем протистояння Ваврінка (Швейцарія) – Ковалик (Словаччина).

    Сьогодні ми вже повідомляли, що українка Світоліна вийшла до другого раунду Ролан Гаррос.

    спорт теніс
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