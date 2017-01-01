Українець Долгополов без проблем вийшов до другого раунду Ролан Гаррос
- Сьогодні, 15:42
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Український тенісист в трьох сетах обіграв Берлока
Перша ракетка України Олександр Долгополов з перемоги стартував на Ролан Гаррос. У поєдинку першого кола українець упевнено в трьох сетах обіграв аргентинця Карлоса Берлока – 7:5, 6:3, 6:4.
У другому раунді Долгополов зустрінеться з переможцем протистояння Ваврінка (Швейцарія) – Ковалик (Словаччина).
Сьогодні ми вже повідомляли, що українка Світоліна вийшла до другого раунду Ролан Гаррос.