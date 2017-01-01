Долгополов завершив виступ на Australian Open

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Український тенісист Олександр Долгополов програв у другому колі Australian Open Гаелю Монфісу в чотирьох сетах

Долгополов без шансів програв шостій ракетці світу Монфісу, вигравши у матчі лише один сет.

У першому сеті французький тенісист в шостому геймі робить брейк і виграє очко. У п'ятому геймі у Долгополова був шанс взяти подачу суперника, але, на жаль, українець ним не скористався. У другому сеті завдяки активним діям Долгоплов зміг зробити брейк на подачі суперника, і повів у рахунку 3:0, але Монфіс зміг відігратися і виграти другий сет з рахунком 6:4. На початку третього сету український тенісист знову робить два брейка на подачі француза, і в підсумку виграє сет з рахунком 6:1. У четвертому сеті Гаель зміг зібратися і, не залишивши жодного шансу Долгополову, бере третє очко, виграючи сет з рахунком 6:0.

У наступному колі французький тенісист зустрінеться з німцем Філіпом Кольшрайбером (32). Рахунок особистих зустрічей 12:2 на користь Монфіса.

Australian Open-2016

Grand Slam

Чоловічий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія

Призовий фонд - A$ 50 000 000

Друге коло

Гаель Монфіс (Франція) – Олександр Долгополов (Україна) 6:3, 6:4, 1:6, 6:0