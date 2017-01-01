Донецький «Олімпік» може переїхати у Чернігів

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Президент донецького «Олімпіка» Владислав Гельзін вважає, що наступного сезону клуб гратиме домашні матчі в Чернігові

Близько півроку у «Олімпіка» є пропозиція грати свої домашні ігри на стадіоні імені Гагаріна в Чернігові, на якому виступає місцева «Десна». На даний момент на цій арені йде реконструкція газону, тому говорити про переїзд «Олімпіка» до Чернігова рано, але переговори ведуться.

«У нас вже півроку або навіть рік є така пропозиція від адміністрації стадіону в Чернігові про проведення там своїх домашніх матчів. Але що про це говорити, якщо реконструкція поля там ще в процесі і місцева «Десна» проводить свої домашні поєдинки на київській «Оболонь-Арені», - сказав Гельзін.

При цьому Гельзін не виключив того, що команда продовжить грати домашні ігри на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. Нагадаємо, практично весь минулий сезон «Олімпік» провів на стадіоні імені Баннікова в Києві, але змушений був піти через реконструкцію поля. Після цього донеччани грали на стадіоні «Ювілейний» у Сумах, але в другій половині сезону переїхали на стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. Також по одному домашнього матчу команда Романа Санжара зіграла у Львові, Полтаві та Черкасах.

Зазначимо, що наступного сезону «Олімпік» може представляти Україну в Лізі Європи. Наразі команда посідає 4 місце, яке гарантує участь в ЛЄ.

Джерело: sportarena.com