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Перемігши луганську «Зорю», гірники достроково забезпечили собі золоті нагороди

Донецький «Шахтар» став 10-разовим чемпіоном України з футболу.

У Харкові відбувся поєдинок гірників з луганською «Зорею». Перемога в цьому матчі забезпечувала підопічним Паулу Фонсеки дострокове завоювання золотих медалей Прем'єр-ліги. «Оранжево-чорні» впоралися із завданням, вигравши з рахунком 3:2.

При цьому по ходу гри «Шахтар» громив «Зорю» 3:0, але луганська команда зуміла відіграти два м'ячі в кінцівці зустрічі.

Рахунок відкрив на 38-й хвилині Факундо Феррейра. На початку другого тайму «Шахтар» забив знову, причому протягом трьох хвилин відзначився двічі. На 52-й хвилині рахунок 2:0 зробив Ісмаїлі, а на 55-й Ордець провів третій гол. «Зоря» нагадала про себе на 80-й хвилині голом Харатіна, а на 88-й Бонавентуре зробив рахунок 3:2, чим змусив понервувати уболівальників гірників в останні миті гри. Тим не менш, «Шахтар» довів справу до кінця.

Після цього успіху «Шахтар» став недосяжним для київського «Динамо» в сезоні-2016/17.

За кількістю перемог у чемпіонатах України «Шахтар», як і раніше поступається лише київському «Динамо», в активі якого 15 титулів. У "Шахтаря" - 10.



