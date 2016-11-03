«Допінг – цілком таємно»: сьогодні вийде новий викривальний фільм каналу ARD

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ARD покаже новий фільм про допінг 2 квітня, мова піде про повторну перевірку проб з Олімпіад

Німецький телеканал ARD сьогодні покаже новий фільм про допінг, мова в якому піде про повторну перевірку проб з Олімпійських ігор, повідомив в своєму мікроблозі в Twitter німецький журналіст Хайо Зеппельт.

Німецький телеканал ARD з 2014 року випустив серію документальних фільмів і сюжетів, в яких стверджується про систематичне застосування допінгу російськими спортсменами. У січні в ефірі був показаний новий сюжет, що включав інтерв'ю з російським легкоатлетом Андрієм Дмитрієвим, який заявляв, що російська легка атлетика як і раніше залежна від допінгу.

Новий фільм німецького телеканалу, в основу якого лягли перевірки допінг-проб атлетів з Олімпійських ігор, отримав назву "Допінг – цілком таємно". Інших подробиць Зеппельт не повідомив.

МОК проводить перевірку допінг-проб з чотирьох Олімпіад: Пекіна-2008, Ванкувера-2010, Лондона-2012 і Сочі-2014 на предмет порушників антидопінгових правил. Такі заходи викликані, в тому числі, другою частиною доповіді незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) під керівництвом Річарда Макларена, в якій йдеться про проблеми з масовим допінгом в російському спорті.

Станом на 2 квітня МОК позбавив збірну Росії вже 13 медалей (одне золото, шість срібних нагород, шість бронзових) з Ігор-2008 в Пекіні і восьми нагород (три золота, п'ять срібних медалей) з Олімпіади-2012 в Лондоні після повторного огляду допінг проб.

Джерело: segodnya.ua