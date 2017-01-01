Допінг-проба Б російського боксера Повєткіна також виявилася позитивною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В допінг-пробі знайдено аналог анаболічних стероїдів

Допінг-проба Б російського суперважкотяжа Олександра Повєткіна, взята у нього 6 грудня, підтвердила результати допінг-проби А - показала наявність в його організмі слідів забороненого препарату "остаріна", що є аналогом анаболічних стероїдів.

Нагадаємо, що в WBC обіцяли прийняти своє рішення по позиціях Олександра Повєткіна, який займає перший рядок рейтингу цієї організації і є обов'язковим претендентом на титул, після розкриття допінг-проби Б.