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    Допінг-проба Б російського боксера Повєткіна також виявилася позитивною

    • Вчора, 15:24
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    В допінг-пробі знайдено аналог анаболічних стероїдів

    Допінг-проба Б російського суперважкотяжа Олександра Повєткіна, взята у нього 6 грудня, підтвердила результати допінг-проби А - показала наявність в його організмі слідів забороненого препарату "остаріна", що є аналогом анаболічних стероїдів.

    Нагадаємо, що в WBC обіцяли прийняти своє рішення по позиціях Олександра Повєткіна, який займає перший рядок рейтингу цієї організації і є обов'язковим претендентом на титул, після розкриття допінг-проби Б.

    Джерело: boxingnews.com.ua
    бокс
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