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    Допінг-проби 15 олімпійських чемпіонів дали позитивний результат

    • Сьогодні, 18:00
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    Понад шість десятків призерів Ігор 2008 і 2012 могли приймати заборонені препарати

    Міжнародний олімпійський комітет виявив ще 63 позитивні допінг-проби призерів Олімпійських ігор 2008 і 2012 років за підсумками повторного тестування, повідомляє норвезький NRK. 15 з них належать олімпійський чемпіонам.

    У числі порушників називаються представники Росії, Білорусі, Бахрейну, Хорватії, Туреччини, Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Молдови, України, Грузії, Узбекистану, Ямайки, Китаю, Греції, Іспанії, Куби, Німеччини і Катару.

    Раніше член комісії МОК з комунікацій Ален Люнценфіхтер повідомив, що на 1 квітня зафіксовано 182 позитивні проби з Ігор в Пекіні і в Лондоні, з яких 103 належать легкоатлетам і 50 – важкоатлетам.

    Джерело: Сегодня

    спорт допінг Олімпіада
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