Допінг-проби 15 олімпійських чемпіонів дали позитивний результат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Понад шість десятків призерів Ігор 2008 і 2012 могли приймати заборонені препарати

Міжнародний олімпійський комітет виявив ще 63 позитивні допінг-проби призерів Олімпійських ігор 2008 і 2012 років за підсумками повторного тестування, повідомляє норвезький NRK. 15 з них належать олімпійський чемпіонам.

У числі порушників називаються представники Росії, Білорусі, Бахрейну, Хорватії, Туреччини, Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Молдови, України, Грузії, Узбекистану, Ямайки, Китаю, Греції, Іспанії, Куби, Німеччини і Катару.

Раніше член комісії МОК з комунікацій Ален Люнценфіхтер повідомив, що на 1 квітня зафіксовано 182 позитивні проби з Ігор в Пекіні і в Лондоні, з яких 103 належать легкоатлетам і 50 – важкоатлетам.

Джерело: Сегодня