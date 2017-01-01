Допінг-проби європейських легкоатлетів будуть зберігатися 10 років

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Глава Європейської легкоатлетичної асоціації серйозно взявся за шахраїв

Допінг-проби європейських легкоатлетів тепер будуть зберігатися не менше 10 років. Про це заявив президент Європейської легкоатлетичної асоціації (ЕАА) Свейн Арне Хансен.

"Ми не хочемо, щоб шахраї відчували себе в безпеці лише тому, що не були спіймані відразу ж", – сказав Хансен.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет провів чотири хвилі повторного огляду допінг-проб з Олімпійських ігор 2008 і 2012 років.

За підсумками двох перших хвиль повторних оглядів МОК були виявлені заборонені речовини у 98 спортсменів, які виступали на ОІ-2008 (60 позитивних проб) і ОІ-2012 (38). При цьому зазначалося, що за підсумками другої хвилі позитивний результат дали тести 23 медалістів Ігор. Всього для повторного аналізу було відібрано +1243 допінг-проби з Олімпійських ігор в Пекіні (2008) і Лондоні (2012).

Про підсумкових результатах третьої і четвертої хвиль не повідомлялося.

Джерело: segodnya.ua