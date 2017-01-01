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    Допінг-проби Олімпіади у Сочі перевірятимуть ще п'ять років

    • Сьогодні, 13:45
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    МОК продовжує аналізувати всі зразки Сочі, Ванкувера та Лондона

    Повторна перевірка всіх допінг-проб учасників Олімпіади-2014 у Сочі буде проводитися до 2022 року.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника МОК.

    "МОК продовжує аналізувати всі зразки Сочі, Ванкувера та Лондона. Перепровірка проб учасників Ігор у Сочі триватиме до 2022 року", - сказало джерело.

    "МОК продовжить обговорювати кожен конкретний випадок допінгу після завершення всіх дисциплінарних процедур", - додав він.

    Раніше були перевірені проби Ігор-2008 і 2012, з яких 101 дала позитивний результат.

    Джерело: champion.com.ua
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