Допінг-проби Олімпіади у Сочі перевірятимуть ще п'ять років

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МОК продовжує аналізувати всі зразки Сочі, Ванкувера та Лондона

Повторна перевірка всіх допінг-проб учасників Олімпіади-2014 у Сочі буде проводитися до 2022 року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника МОК.

"МОК продовжує аналізувати всі зразки Сочі, Ванкувера та Лондона. Перепровірка проб учасників Ігор у Сочі триватиме до 2022 року", - сказало джерело.

"МОК продовжить обговорювати кожен конкретний випадок допінгу після завершення всіх дисциплінарних процедур", - додав він.

Раніше були перевірені проби Ігор-2008 і 2012, з яких 101 дала позитивний результат.