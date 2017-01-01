Друге золото за день. Дзюдоїст Зантарая став дворазовим чемпіоном Європи

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Українець переміг у фіналі, виконавши ефектний кидок

завоював золото на чемпіонаті Європи з дзюдо, який проходить у Варшаві. Українець став кращим у ваговій категорії до 66 кг, вигравши всі 5 сутичок.

У попередньому раунді Зантарая поляка Патрика Вавжічека, італійця Маттео Медвеса і білоруса Дмитра Минькова, а в півфіналі виявився сильнішим словака Матея Поляка.

За золото Георгій боровся з 22-річним словенцем Адріаном Гомбочем, який на Олімпійських іграх в Ріо боровся за бронзу, але залишився без медалі. За три хвилини до кінця українець провів успішний кидок, уклавши суперника на лопатки, і отримав оцінку іппон. Це дозволило Зантарая вдруге в кар'єрі стати чемпіоном Європи. Перший раз Георгій виграв золото континентальної першості в 2009-му в Роттердамі, але тоді він виступав у ваговій категорії до 60 кг. В цьому же дивізіоні наш дзюдоїст став чемпіоном світу в 2011-му.

Золото Зантарая стало для України вже другим на цьому чемпіонаті Європи. Раніше золото у ваговій категорії до 48 кг завоювала 16-річна Дарина Білодід.

Джерело: xsport.ua