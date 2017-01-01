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    Дружина Віталія Кличка виконає гімн України перед боєм Володимира з Джошуа

    • Сьогодні, 12:54
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    Дружина мера столиці України Наталя виконає гімн України перед боєм Володимира Кличка з Джошуа

    Сьогодні в Лондоні на стадіоні «Вемблі» відбудеться боксерський бій року: Володимир Кличко зустрінеться з британцем Ентоні Джошуа. На кону бою будуть стояти титули Джошуа IBF, а також вакантні пояси WBA Super іIBO.

    Стало відомо, хто виконає гімн України перед початком поєдинку - цього разу честь випала Наталії - дружині старшого брата Володимира і мера Києва Віталія Кличка«Сьгодні великий день. Для мене велика честь виконати гімн перед найбільшим боксерським вечором» - сказала дружина мера столиці.

    Нагадаємо, що Наталя вже виконувала гімн України перед боєм Володимира Кличка проти Алекса Леапанаї в квітні 2014 року. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом в п'ятому раунді. 

    Джерело: Сегодня

    спорт Володимир Кличко бокс
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