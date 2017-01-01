Два провідних гравця збірної Фінляндії не зіграють у матчі відбору ЧС-2018 з Україною

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Обидва футболіста пропустять наступні ігри через перебір жовтих карток і дискваліфікацію

В найближчому відбірковому матчі ЧС-2018 зі збірної України команда Фінляндії не зможе розраховувати на дискваліфікованих центрального захисника Паулюса Араюурі і опорного півзахисника Александера Рінгу. У гравців перебір жовтих карток. У свою чергу Вяйсянена, Халсти, Пуккі, Маттіла та Уронен знаходяться на межі дискваліфікації і свої "фатальні" попередження можуть отримати в наступному матчі. Додамо, що в цьому відборі вже два гравця "суомі" відбували дискваліфікацію — Мойсандер і Лам. У нашої команди в найближчому матчі немає дискваліфікованих гравців.

Соболь вже «відсидів» покарання у грі з Хорватією, однак у поєдинку з фінам на картках висять Кучер, Зозуля, Ордець, Степаненко, Кравець, Ракицький, Зінченко і Ротань. Якщо хтось з них отримає «гірчичник» в поєдинку з сіверянами — пропустить важливу домашню зустріч з Туреччиною (2 вересня).

Матч Фінляндія - Україна відбудеться 11 червня в Тампере.

Джерело: УНІАН