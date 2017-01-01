Дві українки виступлять на етапі IAAF World Indoor Tour у Дюссельдорфі

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На старт вийдуть понад 130 атлетів з 36 країн світу

1 лютого Дюссельдорф прийматиме другий етап серії IAAF World Indoor Tour-2017.

До програми PSD Bank Meeting, а саме таку назву мають змагання, ввійдуть такі дисципліни: 60 метрів «гладкі» і з бар’єрами серед жінок і чоловіків, 400, 800, 1500 і 3000 метрів серед чоловіків і 800 метрів, штовхання ядра, потрійний стрибок і стрибки з жердиною серед жінок.

Згідно з заявочними протоколами, на старт у Дюссельдорфі вийдуть дві українки – Олеся Повх (60 метрів) і Ольга Саладуха (потрійний стрибок). Забіги на жіночій 60-метрівці почнуться о 20:45 за київським часом, фінал відбудеться о 21:50. Потрійний стрибок заплановано на 20:32.

Розклад змагань PSD Bank Meeting-2017

У прямій трансляції змагання можна буде подивитися на телеканалі Eurosport. Початок – о 19:45 за київським часом.

Відзначимо також, що серед рекордсменок турніру є українка Тетяна Петлюк. Їй належать найкращі досягнення на дистанціях 600 (1.26,87 хв, 2009 рік) і 800 метрів (1.59,69 хв, 2007 рік).

Джерело: Федерація легкої атлетики України