Двоє українців - в десятці на змаганнях зі спортивної ходьби в Лугано

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Один з найулюбленіших турнірів скороходів, Lugano Trophy - 14th Memorial Mario Albisetti, відбувся 19 квітня в Лугано

На старт дистанції 20 км в Швейцарії вийшли двоє Українки спортсменів, і обидва потрапили в десятку найсильніших.

Назар Коваленко фінішував сьомим, подолавши дистанцію за 1: 23.37 год. Іван Лосєв пройшов 20 км за 1: 25.32 год і замкнув першу десятку.

Виграв міжнародний турнір зі спортивної ходьби в Лугано ірландець Алекс Райт (1: 21.19 год). Том Босворт з Великобританії (1: 21.53) і Мігель Анхель Лопес з Іспанії (1: 22.01) фінішували другим і третім відповідно.

Жінки також змагалися зі спортивної ходьби на 20 км. Переможницею стала литовка Бригіта Вірбаліте (1: 32.17 год).

Джерело: mir-la.com