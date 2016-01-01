Дворазовий олімпійський чемпіон Чебан претендує на пост тренера збірної України

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Відомий спортсмен, швидше за все, вирішив завершити кар'єру

Легендарний український веслярподав свою кандидатуру на пост головного тренера збірної України з веслування на байдарках і каное. Про це повідомляє офіційний Facebook акаунт Федерації.

У 30-річного Чебана, який виступав на чотирьох Олімпійських іграх і виграв три медалі в каное-одиночці - три конкурента:

Олексій Мотов, який очолював збірну з 2014 року, Ігор Нагаєв, ще один екс-головний тренер (він працював в попередні два олімпійських цикли) і колишній гостренер команди Олександр Мостовенко.

Виконком Федерації веслування одноголосно підтримав кандидатуру Юрія Чебана, який захищав свою кандидатуру в середу, 28 грудня, в Міністерстві спорту на засіданні конкурсної комісії. Що, як правило, означає, 90% ймовірності прийняття Міністерством рішення на користь Юрія.

Нагадаємо, екс-тренера Олексія Мотова Юрій Чебан перед і після Олімпійських Ігор критикував за суперечливу ситуацію зі спортсменками з жіночої байдарки-четвірки.

Головна причина, по якій Чебан подав свою кандидатуру, а значить, швидше за все, закінчив кар'єру атлета - Міжнародний Олімпійський Комітет з подачі міжнародної федерації, швидше за все, на весняній сесії змінить олімпійську програму в байдарках і каное та прибере дистанцію 200 м на каное у чоловіків - коронну дисципліну Юрія Чебана. Будуть виключені каное-одиночка 200 м і байдарка-двійка 200 м у чоловіків, а замість них, в олімпійську програму для реалізації принципів гендерної рівності включать жіноче каное поодинці 200 м і двійку 500 м.

Джерело: segodnya.ua