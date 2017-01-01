Джима посіла шосте місце в мас-старті на ЧС з біатлону

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Німецька біатлоністка Дальмаєр стала семикратною чемпіонкою світу

На чемпіонаті світу з біатлону в австрійському Хохфільцені завершилася остання жіноча гонка – мас-старт на 12.5 км.

Перемогла німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр, яка подолала дистанцію без промахів за 33 хвилини 13,8 секунди. Срібло дісталося американці Сьюзен Данклі (без промахів; +4,6). Трійку призерів замкнула фінка Кайса Мякаряйнен (один промах; +20,1).

Українка Юлія Джима посіла шосте місце, з одним промахом відставши на 24.4 секунди від переможця. Анастасія Меркушина фінішувала 14-ю.

Для 23-річної Лаури Дальмаєр це золото стало сьомим на чемпіонатах світу в кар'єрі і п'ятим на змаганнях в Хохфільцені.