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    Джима посіла шосте місце в мас-старті на ЧС з біатлону

    • Сьогодні, 16:29
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    Німецька біатлоністка Дальмаєр стала семикратною чемпіонкою світу

    На чемпіонаті світу з біатлону в австрійському Хохфільцені завершилася остання жіноча гонка – мас-старт на 12.5 км.

    Перемогла німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр, яка подолала дистанцію без промахів за 33 хвилини 13,8 секунди. Срібло дісталося американці Сьюзен Данклі (без промахів; +4,6). Трійку призерів замкнула фінка Кайса Мякаряйнен (один промах; +20,1).

    Українка Юлія Джима посіла шосте місце, з одним промахом відставши на 24.4 секунди від переможця. Анастасія Меркушина  фінішувала 14-ю.

    Для 23-річної Лаури Дальмаєр це золото стало сьомим на чемпіонатах світу в кар'єрі і п'ятим на змаганнях в Хохфільцені.

    Джерело: segodnya.ua
    біатлон чемпіонат світу
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