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    Джима стала десятою в мас-старті на етапі Кубка світу з біатлону в Холменколлені

    • Сьогодні, 15:00
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    Останній мас-старт сезону в біатлоні виграла норвежка Тіріл Екгофф

    Норвежка Тіріл Екгофф стала переможницею мас-старту на заключному дев'ятому етапі Кубка світу з біатлону в норвезькому Холменколлені.

    У суботу Екхофф подолала дистанцію 12,5 км за 34 хвилини і 23,1 секунди з одним промахом на чотирьох вогневих рубежах. Друге місце зайняла чешка Габріела Коукалова (один промах; +22,6). Трійку призерів замкнула фінка Кайса Мякяряйнен (два промахи; +34,5).

    Єдина українка, яка брала участь в гонці, Юлія Джима  фінішувала на десятому місці, допустивши один промах на вогневих рубежах і відстала від переможниці на 58 секунд.

    Мас-стартом у Холменколлені у жінок завершився Кубок світу 2016/17.

    Мас-старт. Жінки. Холменколлен:

    1. Тіріл Екхоф (0+0+1+0) 34:23,1
    2. Габріела Коукалова (0+1+0+0) +22,6
    3. Кайса Макаряйнен (0+0+1+1) +34,5
    ...
    10. Юлія Джима (1+0+0+0) +57,9

    Джерело: segodnya.ua

    біатлон Кубок світу
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