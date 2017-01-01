Джима та Підгрушна потрапили в десятку кращих індивідуальної гонки Чемпіонату світу
- Сьогодні, 18:55
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Розсилка
Обидві українки допустили по два промахи на вогневих рубежах
Німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр здобула у середу золото у 15-кілометровій ідивідуальній гонці чемпіонату світу, що триває в австрійському Хохфільцені.
Другою на дистанції була чешка Габриела Коукалова (24,7 секунди відставання від переможниці, 1 промах), третьою - італійка Алексія Рунггальдьє (1 хвилина 45,6 відставання, 0 промахів).
Серед українок кращою була киянка Юлія Джима (2.46,1 відставання, 2), яка завершила дистанцію 9-ю. Одразу за нею, 10-ю, прийшла на фіниш Олена Підгрушна. Ірина Варвинець показал 20-й пезультат, Анастасия Меркушина - 33-й.
У четвер, 16 лютого, у Хохфільцені на старт індивидуальної гонки на 20 км вийдуть чоловіки.
Чемпіонат світу-2017 з біатлону
Хохфільцен, Австрія
Індивідуальна гонка
Жінки
15 лютого
1. Лаура Дальмайєр (Німеччина) (1+0+0+0) - 41:30.1
2. Габріела Коукалова (Чехія) (1+0+0+0) - +24.7
3. Алексія Рунггальдьє (Італія) (0+0+0+0) - +1:45.6
4. Марі Лаукканен (Фінляндія) (0+0+1+0) - +1:56.8
5. Єкатєріна Аввакумова (Корея) (0+0+0+0) - +2:03.6
6. Сьюзан Данклі (США) (1+0+0+1) - +2:06.8
...9. Юлія Джима (Україна) (0+0+1+1) - +2:46.1
...10. Олена Підгрушна (Україна) (1+0+0+1) - +2:54.6
...20. Ірина Варвинець (Україна) (0+1+0+0) - +3:51.4
...33. Анастасія Меркушина (Україна) (1+0+1+0) - +4:17.4