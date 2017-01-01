Джима та Підгрушна потрапили в десятку кращих індивідуальної гонки Чемпіонату світу

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Обидві українки допустили по два промахи на вогневих рубежах

Німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр здобула у середу золото у 15-кілометровій ідивідуальній гонці чемпіонату світу, що триває в австрійському Хохфільцені.

Це вже третій подіум німкені на цьому ЧС. Дальмаєр показала час 41 хвилину 30,1 секунди і має 1 промах на вогневих рубежах.

Другою на дистанції була чешка Габриела Коукалова (24,7 секунди відставання від переможниці, 1 промах), третьою - італійка Алексія Рунггальдьє (1 хвилина 45,6 відставання, 0 промахів).

Серед українок кращою була киянка Юлія Джима (2.46,1 відставання, 2), яка завершила дистанцію 9-ю. Одразу за нею, 10-ю, прийшла на фіниш Олена Підгрушна. Ірина Варвинець показал 20-й пезультат, Анастасия Меркушина - 33-й.

У четвер, 16 лютого, у Хохфільцені на старт індивидуальної гонки на 20 км вийдуть чоловіки.

Чемпіонат світу-2017 з біатлону

Хохфільцен, Австрія

Індивідуальна гонка

Жінки

15 лютого

1. Лаура Дальмайєр (Німеччина) (1+0+0+0) - 41:30.1

2. Габріела Коукалова (Чехія) (1+0+0+0) - +24.7

3. Алексія Рунггальдьє (Італія) (0+0+0+0) - +1:45.6

4. Марі Лаукканен (Фінляндія) (0+0+1+0) - +1:56.8

5. Єкатєріна Аввакумова (Корея) (0+0+0+0) - +2:03.6

6. Сьюзан Данклі (США) (1+0+0+1) - +2:06.8

...9. Юлія Джима (Україна) (0+0+1+1) - +2:46.1

...10. Олена Підгрушна (Україна) (1+0+0+1) - +2:54.6

...20. Ірина Варвинець (Україна) (0+1+0+0) - +3:51.4

...33. Анастасія Меркушина (Україна) (1+0+1+0) - +4:17.4