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    Джима та Підгрушна потрапили в десятку кращих індивідуальної гонки Чемпіонату світу

    • Сьогодні, 18:55
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    Обидві українки допустили по два промахи на вогневих рубежах

    Німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр здобула у середу золото у 15-кілометровій ідивідуальній гонці чемпіонату світу, що триває в австрійському Хохфільцені.

    Це вже третій подіум німкені на цьому ЧС. Дальмаєр показала час 41 хвилину 30,1 секунди і має 1 промах на вогневих рубежах.

     Другою на дистанції була чешка Габриела Коукалова (24,7 секунди відставання від переможниці, 1 промах), третьою - італійка Алексія  Рунггальдьє (1 хвилина 45,6 відставання, 0 промахів).

    Серед українок кращою була киянка Юлія Джима (2.46,1 відставання, 2), яка завершила дистанцію 9-ю. Одразу за нею, 10-ю, прийшла на фіниш Олена Підгрушна. Ірина Варвинець показал 20-й пезультат, Анастасия Меркушина - 33-й.

    У четвер, 16 лютого, у Хохфільцені на старт індивидуальної гонки на 20 км вийдуть чоловіки.

    Чемпіонат світу-2017 з біатлону

    Хохфільцен, Австрія

    Індивідуальна гонка

    Жінки

    15 лютого

    1. Лаура Дальмайєр (Німеччина) (1+0+0+0) - 41:30.1
    2. Габріела Коукалова (Чехія) (1+0+0+0) - +24.7
    3. Алексія Рунггальдьє (Італія) (0+0+0+0) - +1:45.6
    4. Марі Лаукканен (Фінляндія) (0+0+1+0) - +1:56.8
    5. Єкатєріна Аввакумова (Корея) (0+0+0+0) - +2:03.6
    6. Сьюзан Данклі (США) (1+0+0+1) - +2:06.8
    ...9. Юлія Джима (Україна) (0+0+1+1) - +2:46.1
    ...10. Олена Підгрушна (Україна) (1+0+0+1) - +2:54.6
    ...20. Ірина Варвинець (Україна) (0+1+0+0) - +3:51.4
    ...33. Анастасія Меркушина (Україна) (1+0+1+0) - +4:17.4

    Джерело: УНІАН
    біатлон
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