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    Джошуа: «Кличко володіє більш потужним ударом»

    • Сьогодні, 15:11
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    Британець розповів, що допоможе йому перемогти українського боксера

    Чемпіон світу за версією IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (18-0, 18 КО) знає, що допоможе йому перемогти Володимира Кличка.

    "Це мій час. Не думаю, що Кличко зможе знайти у мене слабкі місця. Попереду багато роботи, але я йду за нокаутом – це моя мета.

    Я не програвав в профі, тому мені нема чого сказати про поразки. Кличко володіє більш потужним ударом, ніж я, розумію це, але бокс не обмежується цим показником. Я завжди намагаюся діяти гранично просто. Моя робота – змусити свого опонента відчути себе новачком.

    Чув багато про вік, але бокс – спорт молодих хлопців. У Володимира є досвід, який допоможе в перших раундах, але потім мої адреналін і швидкість стануть для нього проблемою", – сказав Джошуа в інтерв'ю Sky Sports.

    Нагадаємо, що бій Кличко – Джошуа відбудеться 29 квітня в Лондоні.

    Джерело: segodnya.ua

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