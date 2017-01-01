Джошуа ледь не побився з Віталієм Кличком після перемоги над Володимиром



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Едді Хірна, британцеві почулися образи з боку українця

Джошуа ледь не побився з Віталієм Кличком після перемоги над ВолодимиромЗа словами Едді Хірна, британцеві почулися образи з боку українця.

Глава промоутерської компанії Matchroom Sport Едді Хірн, який представляє інтереси чемпіона світу за версією IBF, WBA і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (19-0, 19 КО), розповів про інцидент, який стався після бою його підопічного проти Володимира Кличка (64-5, 53 КО). Згідно з розповіддю функціонера, Джошуа неправильно зрозумів деякі слова Віталія Кличка, і вони ледь не побилися. Хірна цитує Metro:

«Поза рингом Ентоні – один з найприємніших людей, яких ви могли б зустріти, але в рингу він змінюється. Він і Віталій ледь не побилися після бою. Ентоні підійшов до Володимира і подякував йому за бій, він був дуже втомленим.

Він розмовляв тільки про бій, Віталій стояв поруч і говорив: «Добре, добре». Ентоні почулися образи... Але Віталій – точно не слабак, він може постояти за себе. Але це все емоції. Ентоні навчиться їх контролювати».

Нагадаємо, що Джошуа здобув перемогу над Володимиром Кличком, захистив титул IBF, а також став володарем поясів WBA і IBO.

Джерело: xsport.ua