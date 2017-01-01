Джошуа після перемоги над Кличком викликав на бій Ф'юрі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

незабаром можна буде спостерігати за британським протистоянням

В ніч з 29 на 30 квітня в Лондоні на легендарному «Вемблі» відбувся поєдинок у суперважкій вазі між 27-річним Ентоні Джошуа і 41-річним Володимиром Кличком.

Перемогу тут здобула молодість. Британець нокаутував нашого боксера в 11 раунді.

Після перемоги Джошуа викликав на бій опального Тайсона Ф'юрі, який сумнівався в силі британця.

«19-0, три з половиною роки в боксі. Я не ідеальний, але я борюся, а якщо ти не намагаєшся, то програєш. Як прийнято в боксі, потрібно поважати свого суперника. Так що моя велика повага Володимиру Кличку.

Тайсон Ф'юрі, де ти мужик? Я хочу дати 90 тисячам людей ще один шанс побачити таку ніч», - заявив Джошуа.