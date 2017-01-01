Джошуа після перемоги над Кличком викликав на бій Ф'юрі
- Сьогодні, 03:10
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незабаром можна буде спостерігати за британським протистоянням
В ніч з 29 на 30 квітня в Лондоні на легендарному «Вемблі» відбувся поєдинок у суперважкій вазі між 27-річним Ентоні Джошуа і 41-річним Володимиром Кличком.
Перемогу тут здобула молодість. Британець нокаутував нашого боксера в 11 раунді.
Після перемоги Джошуа викликав на бій опального Тайсона Ф'юрі, який сумнівався в силі британця.
«19-0, три з половиною роки в боксі. Я не ідеальний, але я борюся, а якщо ти не намагаєшся, то програєш. Як прийнято в боксі, потрібно поважати свого суперника. Так що моя велика повага Володимиру Кличку.
Тайсон Ф'юрі, де ти мужик? Я хочу дати 90 тисячам людей ще один шанс побачити таку ніч», - заявив Джошуа.