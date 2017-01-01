Джошуа провів відкрите тренування перед боєм з Кличком
- Сьогодні, 12:50
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Поєдинок відбудеться 29 квітня на стадіоні «Вемблі»
У Лондоні чемпіоном IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа провів відкрите тренування перед поєдинком з екс-чемпіоном світу Володимиром Кличком.
Ентоні виглядав розслабленим, пострибав на скакалці, поспарингував з тренером. «Моя мета – перемога», – сказав Джошуа.
цієї суботи, 29 квітня, на стадіоні «Вемблі».
Нагадаємо, що ми вже повідормляли про прогнози букмекерів на поєдинок Кличко - Джошуа.