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    Джошуа за бій з Кличком отримає 12 мільйонів євро

    • Сьогодні, 19:41
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    Наступна мета боксера — підвищити цю суму в десять разів

    Чемпіон світу за версією IBF Ентоні Джошуа отримає 10 мільйонів фунтів (12 млн. євро) за бій з Володимиром Кличком, повідомляє Sport.ua з посиланням на GQ-magazine. «Коли я починав, моя мета була стати мультимільйонером. Але зараз повно звичайних людей, дідусів і бабусь, які отримують мільйони тільки за авторські права. Так що тепер хочу стати мільярдером. Бути мільйонером — добре, але треба ставити планку вище.

    Я отримаю 12 мільйонів євро за наступний бій, і моя наступна мета — підвищити цю суму в десять разів. А коли я зароблю 100-150 мільйонів євро, чому б не замахнутися на мільярд? Я знаю мільярдерів, які самі заробили свої гроші. Це важко, але можливо», – сказав Джошуа в інтерв'ю журналу.

    29 квітня в Лондоні Володимир Кличко і Ентоні Джошуа проведуть поєдинок за титули чемпіона світу за версіями IBF і WBA Super.


    Джерело: sport.ua

    спорт Володимир Кличко бокс
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