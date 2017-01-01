Джошуа заради реваншу з Кличко відмовиться від титулу IBF

Британский боксер готовий првоетси реванш з українцем ще цього року

Ентоні Джошуа готовий відмовитися від титулу чемпіона світу за версією IBF заради бою-реваншу з Володимиром Кличком

Про це заявив промоутер британського боксера Едді Хірн.

"Переговори з IBF тривають. Поки все дуже складно. Ми не хочемо втрачати пояс, але якщо будемо змушені його обов'язково захищати, то проблем з цим не буде. Ми не допустимо, щоб політика боксу заважала просуванню Ентоні. В ідеалі, ми хочемо володіти всіма титулами, але через такі ситуації виникають складнощі", - сказав Хірн.

Обов'язковим претендентом на пояс IBF є болгарин Кубрат Пулєв, якого Володимир Кличко нокаутував у 2014 році.