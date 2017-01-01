Дзюдоїстка Яремка поклала у скарбничку збірної України третю медаль чемпіонату Європи

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Українка іппоном поступилася білорусці Марині Слуцькій

Українказавоювала срібну медаль чемпіоната Європи із дзюдо, який проходить в столиці Польщі Варшаві. У ваговій категорії +78 кг Яремка виграла три поєдинки, однак у фіналі поступилася білорусці Марині Слуцькії.

У попередньому раунді українка здолала латвійка Сандру Йаблонскіт і голландку Тессі Савелкулс, після чого в півфіналі впевнено здолала переможницю торішнього чемпіонату Європи туркеню Кайру Саіт.

У золотом фіналі Яремка боролася з 25-річною Слуцькою. За дві хвилини до кінця Слуцька провела кидок і поклала українку на лопатки, після чого отримала іппон. Таким чином, Яремка здобула свою третю за останні три роки медаль чемпіонату Європи.

Варто відзначити, що п'яте місце в цій вазі дісталося ще одній українці Єлизаветі Калініній, яка поступилася в бронзовій сутичці німкені Каролін Вайсс.

Нагадаємо, перші дві медалі збірної України завоювали досвідчений Георгій Зантарая та 16-річна Дарина Білодід.

Джерело: xsport.ua