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    Дзюдоїстка Яремка поклала у скарбничку збірної України третю медаль чемпіонату Європи

    • Сьогодні, 20:45
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    Українка іппоном поступилася білорусці Марині Слуцькій

    Українка Світлана Яремка  завоювала срібну медаль  чемпіоната Європи із дзюдо, який проходить в столиці Польщі Варшаві. У ваговій категорії +78 кг Яремка виграла три поєдинки, однак у фіналі поступилася білорусці Марині Слуцькії.

    У попередньому раунді українка здолала латвійка Сандру Йаблонскіт і голландку Тессі Савелкулс, після чого в півфіналі впевнено здолала переможницю торішнього чемпіонату Європи туркеню Кайру Саіт.

    У золотом фіналі Яремка боролася з 25-річною Слуцькою. За дві хвилини до кінця Слуцька провела кидок і поклала українку на лопатки, після чого отримала іппон. Таким чином, Яремка здобула свою третю за останні три роки медаль чемпіонату Європи.

    Варто відзначити, що п'яте місце в цій вазі дісталося ще одній українці Єлизаветі Калініній, яка поступилася в бронзовій сутичці німкені Каролін Вайсс.

    Нагадаємо, перші дві медалі збірної України завоювали досвідчений Георгій Зантарая та 16-річна Дарина Білодід.

    Джерело: xsport.ua

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