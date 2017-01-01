ЕА призначила спеціальну групу по перевірці континентальних рекордів
- Сьогодні, 22:40
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Прозвітує про роботу група вже у вересні 2017 рокуЄвропейська атлетика (ЄА) створила спеціальну групу, завданням якої буде розглянути доцільність перегляду рекордів Європи.
Очолив групу Пірс О’Каллаган (Ірландія). До її складу ввійшли Доктор Клеменс Прокоп (Німеччина), Рууд Кок (Нідерланди), Джанні Мерло (Італія), Мірко Ялава (Фінляндія), Білл Глед (Велика Британія), Імре Матрахазі (Угорщина).
Прозвітує про роботу група вже у вересні 2017 року.
Джерело: Федерація легкої атлетики України