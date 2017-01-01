Екс-футболіст збірної України гратиме за аматорський клуб у США

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Едмар погодився виступати за «Бока-Ратон»

Екс-футболіст «Таврії», «Металіста», «Дніпра» і збірної України Едмар перейшов в американський клуб «Бока-Ратон».

Це аматорський клуб, що базується в штаті Флорида в однойменному місті. «Бока-Ратон» виступає у Національній Прем'єр-лізі сокера (NPSL). Стадіон команди розрахований на 1000 глядачів.

Команда дуже інтернаціональна. У ній лише вісім американців, зате сім бразильців, і є уругвайці, італійці, еквадорець, англієць, ірландець, ямаєць, футболіст з Тринідад-і-Тобаго, гаїтянин, венесуелець.

Найзнаменитіший гравець «Бока-Ратон» – 42-річний бразилець Марісу Аморозо, відомий своїми виступами в «Удінезе», «Пармі», «Боруссії» Д, «Мілані» і збірній Бразилії. Він приєднався до флоридської команди торік.