Екс-глава ФФУ Анатолій Коньков одружився на ефектній 32-річній блондинці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колишній керівник українського футболу одружився на дівчині, яка молодша за нього на 36 років

Екс-президент Федерації футболу України (ФФУ) Анатолій Коньков одружився. Обраницею колишнього керівника українського футболу стала 32-річна уродженка Узбекистану Марія Раупова, яка молодша за 67-річного Конькова на 36 років.

«Весілля відіграли в Києві 28 квітня. Повінчалися в Києво-Печерській лаврі», – сказав Анатолій Коньков.

19 вересня Анатолію Конькову виповниться 68 років.

Джерело: Футбол 24