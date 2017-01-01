Екс-глава ФФУ Анатолій Коньков одружився на ефектній 32-річній блондинці
- Сьогодні, 19:41
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Колишній керівник українського футболу одружився на дівчині, яка молодша за нього на 36 років
Екс-президент Федерації футболу України (ФФУ) Анатолій Коньков одружився. Обраницею колишнього керівника українського футболу стала 32-річна уродженка Узбекистану Марія Раупова, яка молодша за 67-річного Конькова на 36 років.
«Весілля відіграли в Києві 28 квітня. Повінчалися в Києво-Печерській лаврі», – сказав Анатолій Коньков.
19 вересня Анатолію Конькову виповниться 68 років.
Джерело: Футбол 24