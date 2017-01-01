Екс-гравець «Динамо» Гусєв веде переговори з німецьким «Айнтрахтом»

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Українець, як вільний агент, може приєднатися до нової команди в будь-який момент

Колишній півзахисник київського «Динамо» Олег Гусєв продовжує шукати собі новий клуб і веде переговори з середняком німецької Бундесліги. Агент гравця Вадим Шаблій раніше зізнавався, що його клієнт веде переговори з клубами з Америки та Азії, але справа набула нового повороту. Зараз у підписанні Гусєва зацікавлений німецький «Айнтрахт», котрий узгоджує з гравцем і агентом умови потенційного переходу. Як відомо, Гусєв є вільним агентом, тому можу приєднатися до нової команди хоч зараз.

Нагадаємо, що Гусєв залишив київське «Динамо» в грудні минулого року. Разом з тим, гравець зазначав, що не має наміру завершувати кар`єру







Джерело: http://sportanalytic.com