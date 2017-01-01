Екс-гравець «Динамо» визнаний кращим футболістом в чемпіонаті Австралії

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За київське «Динамо» Мілош Нінкович виступав з 2004-го по 2013-й роки

Екс-футболіст київського «Динамо» Мілош Нінкович визнаний кращим гравцем чемпіонату Австралії. З літа 2015 року Мілош Нінкович виступає за футбольний клуб «Сідней». На офіційній церемонії визначення лауреатів сезону Мілош Нінкович був визнаний кращим футболістом чемпіонату Австралії, повідомив офіційний сайт ФК «Сідней».

У нинішньому сезоні серб у 27-ми матчах забив 9 голів і віддав 10 гольових передач, а завдяки йому «Сідней» виграв регулярний чемпіонат і пробився у фінал плей-офф, який відбудеться 7 травня.

Мілош Нінкович виступав за київське «Динамо» з 2004-го по 2013-й роки. За цей час він провів 109 матчів у вищому дивізіоні чемпіонату України і забив 14 м'ячів.







Джерело: УНІАН