Екс-гравець збірної України залишив російський «Рубін»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Клуб з Казані офіційно підтвердив розставання з Марко Девічем

Російський футбольний клуб «Рубін» (Казань) офіційно підтвердив відхід з команди колишнього гравця збірної України Марко Девіча, повідомляє офіційний сайт клубу.

«31 грудня 2016 року термін контракту нападника Марко Девіча підійшов до кінця. Футбольний клуб «Рубін» щиро дякує Марко за його роботу і відданість команді. Від усієї душі бажаємо нападнику удачі в подальшій кар'єрі», - йдеться в повідомленні, опублікованому сьогодні, 3 січня. Марко Девіч виступав за «Рубін» з лютого 2014 року.

Півсезону, з січня по червень 2015 року, провів в оренді в клубі «Аль-Райан» (Катар). За «Рубін» зіграв 49 матчів, у яких забив 14 голів. Натуралізований серб Девіч виступав в Україні з 2005 по 2014 роки за «Волинь», «Металіст» і «Шахтар". З 2008 по 2014 роки виступав у складі збірної України. Провів 35 ігор, забив 7 голів.







Джерело: УНІАН