Екс-перша ракетка світу Кербер пообіцяла зіграти проти України в Кубку Федерації

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Українська та німецька збірні оскаржать путівку в Світову групу

Капітан збірної Німеччини Барбара Ріттнер прокоментувала підсумки жеребкування плей-офф Першої Світової групи в Кубку Федерації, де її команда зіграє зі збірною України.

«Команди України з її лідером Еліною Світоліной – дуже серйозний і небезпечний суперник, але ми з нетерпінням чекаємо домашнього матчу. Ангелік Кербер вже пообіцяла мені зіграти в матчі плей-офф проти збірної України». – цитує Ріттнер tennis.de.

Відзначимо, що Кербер пропустила попередній матч своєї команди проти США (0:4).

Нагадаємо, що 22-23 квітня збірна України побореться за місце у вісімці найсильніших з командою Німеччини – в гостях.

У 2004 році українки вже зустрічалися з командою Німеччини. Бабара Ріттнер тоді зіграла вирішальну роль у вольовій перемозі Німеччини, принісши своїй збірній 3 очка (2 – в одиночці і 1 в парі – разом з Ясмін Вюр).



