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    Екс-перша ракетка світу Кербер пообіцяла зіграти проти України в Кубку Федерації

    • Сьогодні, 19:08
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    Українська та німецька збірні оскаржать путівку в Світову групу

    Капітан збірної Німеччини Барбара Ріттнер прокоментувала підсумки жеребкування плей-офф Першої Світової групи в Кубку Федерації, де її команда зіграє зі збірною України.

    «Команди України з її лідером Еліною Світоліной – дуже серйозний і небезпечний суперник, але ми з нетерпінням чекаємо домашнього матчу. Ангелік Кербер вже пообіцяла мені зіграти в матчі плей-офф проти збірної України». – цитує Ріттнер tennis.de.

    Відзначимо, що Кербер пропустила попередній матч своєї команди проти США (0:4).

    Нагадаємо, що 22-23 квітня збірна України побореться за місце у вісімці найсильніших з командою Німеччини – в гостях.

    У 2004 році українки вже зустрічалися з командою Німеччини. Бабара Ріттнер тоді зіграла вирішальну роль у вольовій перемозі Німеччини, принісши своїй збірній 3 очка (2 – в одиночці і 1 в парі – разом з Ясмін Вюр).


    Джерело: Сегодня
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