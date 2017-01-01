Екс-українець Тарновський позбавлений бронзової медалі Ріо-2016 у веслуванні за допінг

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Колишній спортсмен збірної України Сергій Тарновський, який виступає за Молдавію і завоював в Ріо бронзу в каное-одиночці на дистанції 1000 метрів, попався на допінгу і повинен буде повернути бронзову нагороду Олімпіади-2016

Сергій Тарновський дискваліфікований за порушення антидопінгових правил на 4 роки з моменту початку розгляду справи. Таким чином, він зможе повернувся в спорт тільки в 2020 році, причому у цьому випадку у нього не буде можливості боротися за потрапляння на наступні Ігри в Токіо. Бронза Ріо-2016 перейде росіянину Іллі Штокалову, а українець Павло Алтухов офіційно стане 4-м за підсумками заїзду.

У Тарновського ще є можливість подати апеляцію. Також варто звернути увагу і на вік, адже йому ще немає і 20 років, так що при наявності волі він ще цілком зможе повернутися. На Олімпійських іграх Тарновський був відсторонений від змагань вже через день після завоювання бронзи, оскільки стали відомі попередні результати його допінг-проби, взятої ще до Олімпіади. Як наслідок, він не вийшов на старт у двійці зі своїм братом Олегом. Пізніше стало відомо, що в крові Сергія було виявлено речовину гонадотропічний релізінг пептід - 2, стимулюючий гормон росту. Спортсмен, тренер і лікар заявили, що дана речовина їм невідома і її ніколи не використовували.

До 2013 року Сергій Тарновський виступав за збірну України, після чого перейшов у збірну Молдови. У 2014 році у віці сімнадцяти років брав участь у юнацьких Олімпійських іграх в Нанкіні та здобув перемогу у спринтерській гонці одиночних каное.

На чемпіонаті світу 2015 року став третім на «тисячі», поступившись тільки Себастьяну Бренделю і Мартіну Фуксі, а на чемпіонаті Європи в 2016 році став другим, програвши лише тому ж Бренделю.