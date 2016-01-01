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    Екс-воротар київського «Динамо» може стати одноклубником Селезньова у Туреччині

    • 29 Грудня, 14:40
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    Олександр Рибка скоро прибуде до Туреччини для підписання контракту з «Карабюкспором»

    Колишній воротар київського «Динамо» Олександр Рибка найближчим часом може стати гравцем турецького «Карабюкспора». Про це повідомив турецький журналіст Ертан Сюзгюн на своїй сторінці у Twitter. «Карабюкспор» домовився з голкіпером «Динамо» Рибкою.

    «У найближчі дні він приїде до Туреччини», - написав Сюзгюн. Нагадаємо, в грудні у Рибки завершився контракт з київським «Динамо», і він став вільним агентом.

    Раніше, окрім «Динамо», він виступав за київську «Оболонь» і донецький «Шахтар».


    Джерело: Tribuna.com

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