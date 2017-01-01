Еліна Світоліна перемогла на престижному тенісному турнірі в Римі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: НОК Еліна Світоліна

Призовий фонд турніру складає 3 076 495 євро

Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла у фіналі престижного турніру в Римі. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет, який вже привітав спортсменку із черговим трофеєм.

«Еліна Світоліна - переможниця тенісного турніру WTA серії в Римі! У фінальному поєдинку українка переграла румунку Сімону Халеп з результатом 2:1 (4:6;7:5;6:1)», - йдеться у повідомленні НОК у Facebook.

Призовий фонд турніру складає 3 076 495 євро.

Раніше в півфіналі Світоліна обіграла діючу переможницю Ролан Гаррос іспанку Гарбіньє Мугурусу.