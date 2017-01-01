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    Еліна Світоліна перемогла на престижному тенісному турнірі в Римі

    • Сьогодні, 16:31
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    Еліна Світоліна
    Фото: НОК
    Еліна Світоліна

    Призовий фонд турніру складає 3 076 495 євро

    Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла у фіналі престижного турніру в Римі. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет, який вже привітав спортсменку із черговим трофеєм.

    «Еліна Світоліна - переможниця тенісного турніру WTA серії в Римі! У фінальному поєдинку українка переграла румунку Сімону Халеп з результатом 2:1 (4:6;7:5;6:1)», - йдеться у повідомленні НОК у Facebook.

    Призовий фонд турніру складає 3 076 495 євро.

    Раніше в півфіналі Світоліна обіграла діючу переможницю Ролан Гаррос іспанку Гарбіньє Мугурусу.

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