Еліна Світоліна: Сподіваюся, я зможу захистити титул

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Українка прокоментувала перемогу в Римі

Перша ракетка України Еліна Світоліна виграла великий турнір в Римі з призовим фондом 3 млн євро. У фіналі Еліна обіграла румунку Симону Халеп.

- Це був дуже важкий матч, весь тиждень в Римі у мене були важкі матчі. Дякую моїй команді, і хоча у нас завжди є злети і падіння, ви все одно залишаєтеся зі мною. Дякую усім, хто робить цей турнір таким особливим. Сподіваюся, я зможу повернутися сюди наступного року, щоб захистити титул, - сказала після матчу Світоліна.

Джерело: Сегодня