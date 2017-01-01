Еліна Світоліна: Сподіваюся, я зможу захистити титул
- Сьогодні, 20:03
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Українка прокоментувала перемогу в Римі
Перша ракетка України Еліна Світоліна виграла великий турнір в Римі з призовим фондом 3 млн євро. У фіналі Еліна обіграла румунку Симону Халеп.
- Це був дуже важкий матч, весь тиждень в Римі у мене були важкі матчі. Дякую моїй команді, і хоча у нас завжди є злети і падіння, ви все одно залишаєтеся зі мною. Дякую усім, хто робить цей турнір таким особливим. Сподіваюся, я зможу повернутися сюди наступного року, щоб захистити титул, - сказала після матчу Світоліна.
Джерело: Сегодня