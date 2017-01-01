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    Ентоні Джошуа готовий дати реванш Кличку в будь-якій країні

    • Сьогодні, 11:48
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    Британський боксер заявив, що готовий до реваншу з українським екс-чемпіоном в будь-якому місці

    Непереможений британський боксер Ентоні Джошуа заявив, що готовий до реваншу з українцем Володимиром Кличком в будь-якому місці. 

    У мене немає проблем з реваншем проти Кличка. Думаю, він і сам цього хоче. Тому давайте це зробимо. Я готовий приїхати куди завгодно, щоб виграти бій. На мене не має тиску і мені просто подобається боксувати" - цитує Джошуа The Sun.

    Джошуа в суботу на лондонському стадіоні "Вемблі" переміг Кличка технічним нокаутом в 11-му раунді в бою за титул чемпіона свіу за версіями IBO, IBF і WBA  

    Джерело: Сегодня

    Володимир Кличко бокс
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