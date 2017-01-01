Ентоні Джошуа готовий дати реванш Кличку в будь-якій країні

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Британський боксер заявив, що готовий до реваншу з українським екс-чемпіоном в будь-якому місці

Непереможений британський боксер Ентоні Джошуа заявив, що готовий до реваншу з українцем Володимиром Кличком в будь-якому місці.

У мене немає проблем з реваншем проти Кличка. Думаю, він і сам цього хоче. Тому давайте це зробимо. Я готовий приїхати куди завгодно, щоб виграти бій. На мене не має тиску і мені просто подобається боксувати" - цитує Джошуа The Sun.

Джошуа в суботу на лондонському стадіоні "Вемблі" переміг Кличка технічним нокаутом в 11-му раунді в бою за титул чемпіона свіу за версіями IBO, IBF і WBA

Джерело: Сегодня