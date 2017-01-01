Фанати «Боруссії» прихистили вболівальників «Монако» після перенесення матчу через вибух
- Сьогодні, 12:08
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Вибухи в Дортмунді об'єднали вболівальників «Боруссії» і «Монако»Після перенесення матчу 1/4 футбольної Ліги Чемпіонів між дортмундською «Боруссією» і «Монако» через вибух біля автобуса німецького клубу, фанати команди гостей отримали запрошення від місцевих уболівальників переночувати у них вдома, щоб мати можливість відвідати перенесену на 12 квітня гру. Так, одразу ж після офіційного повідомлення про перенесення матчу в офіційному акаунті «Боруссії" в Twitter запустили хештег #bedforawayfans, за допомогою якого жителів Дортмунда просили розмістити у себе на ніч вболівальників з Монако, і такі охочі швидко знайшлися. При цьому влада Дортмунда подякувала дортмундським вболівальникам за гостинність, зазначивши, що вони приємно здивовані. "Ми з упевненістю можемо сказати, що пишаємося нашими уболівальниками» , - заявили в поліції Дортмунда.
11 квітня в Дортмунді стався вибух біля автобуса футбольного клубу «Боруссія» прямо перед матчем 1/4 Ліги Чемпіонів проти «Монако» . Три вибухові пристрої вибухнули в безпосередній близькості від автобуса. Постраждала одна людина - іспанський футболіст Марк Бартра, у нього перелом руки.
Джерело: УНІАН