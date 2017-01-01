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    Фани «Мальорки» підтримали Романа Зозулю

    • Сьогодні, 10:44
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    Вболівальники вигукували прізвище українського форварда під час прибуття на гру «Райо Вальєкано»

    Перед матчем 25-го туру другого дивізіону Іспанії «Мальорка»«Райо Вальєкано» уболівальники господарів поля підтримали нападника «Бетіса» Романа Зозулю. Під час приїзду автобуса з гостьовою командою до стадіону фанати «Мальорки» почали викрикувати прізвище українського форварда.

    Нагадаємо, що «Райо Вальєкано» скасував оренду Зозулі у зв'язку з вимогою вболівальників, які запідозрили гравця в прихильності до нацистських поглядів. Тепер футболіст не зможе виходити на поле, тому що був заявлений у цьому сезоні за три різні клуби.

    Джерело: Сегодня
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