ФФУ підтвердила можливе переведення ФК «Дніпро» у Першу лігу

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Представник Федерації футболу України (ФФУ) підтвердив інформацію про те, що ФІФА може розглянути переведення «Дніпра» в Першу лігу

Це станеться, якщо клуб не погасить борги перед агентом Гінесом Карвахалєм Сельєром, який представляв інтереси тренерського штабу Хуанде Рамоса.

«ФФУ отримала повідомлення від ФІФА про те, що агент Сельєр звернувся до ФІФА з приводу невиконання «Дніпром» рішень дисциплінарного органу ФІФА. ФІФА дала час «Дніпру» до 18 січня, щоб погасити заборгованість і підтвердити це документом. В іншому випадку 31 січня ФІФА розгляне питання про переведення «Дніпра» в Першу лігу», - цитує слова глави юридичного департаменту ФФУ Ігоря Гриценка видання.

Крім того, як заявив Гриценко, «Дніпро» можуть позбавити дев'яти очок у Прем'єр-лізі: «Також КДК ФФУ розглядає справу по заборгованості «Дніпра» перед помічниками Хуанде Рамоса. Справа перебуває на такій стадії, що «Дніпру» загрожує прийняття рішення про зняття дев'яти очок. «Дніпро» готує апеляцію, так що очки можуть зняти не раніше лютого».

Нагадаємо, раніше ФК «Дніпро» через борги вже був позбавлений шести очок в українській Прем'єр-лізі. Крім того, клуб на один рік відсторонили від участі в єврокубках і пропустив сезон у Лізі Європи.

Джерело: ua-football.com