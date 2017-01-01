ФІФА дискваліфікувала Мессі на чотири матчі

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Один з найкращих гравців світу образив лінійного арбітра у матчі відбору ЧС-2018 з участю збірної Аргентини

Міжнародна федерація футбольних асоціацій дискваліфікувала форварда збірної Аргентини Ліонеля Мессі на чотири найближчих матчі національної команди, повідомляється на офіційному сайті ФІФА. Причиною дискваліфікації стала образа бокового арбітра під час матчу відбору на ЧС-2018 з командою Чилі (1:0). До речі, в тому матчі Мессі забив єдиний і переможний гол. Гравця також оштрафовано на суму 10 тисяч швейцарських франків.

Першим матчем, який пропустить гравець, стане гра аргентинців проти збірної Болівії 28 березня (у ніч на 29 березня за київським часом). Наразі збірна Аргентини посідає 3-тє місце в турнірній таблиці відбору ЧС-2018. На рахунку команди 13 очок. Вона на 8 балів відстає від лідируючої збірної Бразилії. Згідно з регламентом турніру, безпосередньо на ЧС-2018 потрапляє чотири найкращі команди відбіркового турніру. П'ята команда зіграє в стикових матчах.

Джерело: FIFA