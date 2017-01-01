ФІФА дозволила Зозулі повернутися в «Дніпро» після «нацистського» скандалу

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Міжнародна федерація футболу зробила виняток для українського нападника

Форвард збірної України Роман Зозуля може повернутися в «Дніпро», де виступав до переходу в іспанський «Бетіс». Таку можливість нападнику дала Міжнародна федерація футболу (ФІФА), повідомляє Mundo Deportivo, ФІФА зробила виняток для українського гравця. Незважаючи на правило, що протягом одного сезону футболіст не може виступати за три клуби, Зозулі буде дозволено повернутися в «Дніпро».



За даними джерела, такий варіант є можливим, оскільки в Україні відкрито трансферне вікно. При цьому повідомляється, що в даний момент ведуться переговори з Федерацією футболу України. У ФФУ шукають компроміс, оскільки у «Дніпра» існує заборона на трансфери.

Нагадаємо, що 31 січня Зозуля перейшов в оренду в «Райо Вальєкано» з іншого іспанського клубу «Бетіс», одна ультрас «Райо Вальєкано» звинуватили Зозулю в нацизмі і зажадали клуб не підписувати гравця. Приводом стала футболка з тризубом, в якій гравець прилетів до Іспанії ще минулого літа.





