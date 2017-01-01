ФІФА не може знайти спонсорів на російський мундіаль

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В ФІФА заявили, що планують оголосити про додаткові комерційні угоди в найближчі тижні

У ФІФА є труднощі із пошуком спонсорів чемпіонату світу з футболу 2018 року, який відбуватиметься в Росії.

«ФІФА має труднощі в тому, щоб встигнути знайти спонсорів світової першості, яка пройде наступного року в РФ. Міжнародні та російські компанії побоюються високих фінансових витрат і репутаційних ризиків, пов'язаних з участю в одному з найпопулярніших спортивних заходів», - зазначає видання.

У статті підкреслюється, що після проведення чемпіонату світу 2014 року ФІФА позбулася кількох великих спонсорів цього турніру, в тому числі компанії Sony.

У тому, що стосується першості 2018 року, то у ФІФА є список з 10 компаній, які висловили готовність стати спонсорами турніру. При цьому перед Чемпіонатом світу 2014 року в Бразилії таких компаній було 20.

«Ці проблеми виникли в той час, як ФІФА намагається відновитися після корупційного скандалу, а Росія стикається з іміджевими проблемами...», - наголошується в статті.

Відзначається, що найповільніше вирішується питання з російськими спонсорами.

Разом з тим, як підкреслює газета, в ФІФА заявили, що планують оголосити про додаткові комерційні угоди «в найближчі тижні, місяці і безпосередньо перед чемпіонатом світу».