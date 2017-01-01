ФІФА зняв дискваліфікацію з Ліонеля Мессі

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Футболіст не буде платити штраф 10 тисяч франків за образу судді

Апеляційний комітет ФІФА зняв чотирьохматчеву дискваліфікацію з нападника "Барселони" і збірної Аргентини Ліонеля Мессі за образу судді. Тим самим ФІФА задовольнила скаргу, подану аргентинською футбольною асоціацією від імені самого Мессі. В результаті покарання, яке було накладене на форварда збірної Аргентини, тепер скасовано. Санкції зняті через недостатність доказів.

Також був скасований грошовий штраф у розмірі 10 тис. швейцарських франків. Про це повідомляє прес-служба ФІФА. Нагадаємо, спершу Мессі був покараний на чотири матчі після того, як вилаявся на адресу бокового рефері матчу Аргентина - Чилі 23 березня цього року.

Сам аргентинець стверджував, що його слова не були звернені до арбітра. Ліонель Мессі відмовився приносити вибачення ФІФА за інцидент.







Джерело: FIFA